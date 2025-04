MICRA, LEAF en JUKE volledig elektrisch en nieuwe generatie e‑POWER: het Nissan-offensief

Als eerste komt in 2025 de volledig nieuwe MICRA op de markt. Deze blijft trouw aan het DNA van zijn voorgangers. Dat betekent een overtuigende mix van gedurfde stijl en eenvoud in een compact formaat.

De nieuwe MICRA is ontworpen door Nissan Design Europe in Londen. Hij maakt gebruik van een AmpR Small platform dat wordt gedeeld met de R5 van Renault. De nieuwe MICRA komt met keuze uit twee batterij-opties: 40 en 52 kWh, goed voor een maximaal bereik van meer dan 400 km. De verkoop van de nieuwe MICRA begint voor het einde van het jaar. De productie vindt plaats in Renaults Ampere ElectriCity-fabriek in Douai, Frankrijk.