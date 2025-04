Lancia Ypsilon! 40 jaar stijl en innovatie én toekomst

De Lancia Ypsilon bestaat veertig jaar. Het model bleef altijd zichzelf, maar ging ook met zijn tijd mee. Sinds de introductie vier decennia geleden zijn meer dan drie miljoen exemplaren van de Ypsilon verkocht, verdeeld over vijf modelgeneratie en 36 speciale series. De huidige Ypsilon is het eerste model van een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van Lancia. Hij markeert een gedurfde stap vooruit op het gebied van stijl en technologie. Hij vertaalt ook de visie van Lancia als het gaat om duurzame, slimme en onderscheidende mobiliteit.