De nieuwe Jeep® Avenger 4xe

“Met meer dan 160.000 orders sinds zijn marktintroductie is de Jeep Avenger een bewezen succes. Met de 4xe-versie maken we ons aanbod in het B-SUV-segment nog completer. Hij combineert innovatieve hybridetechnologie met Jeep’s kenmerkende offroad-capaciteiten. De Avenger 4xe is ideaal voor gebruik in stedelijk gebied met zijn stille, duurzame en moeiteloze rijervaring, terwijl hij zich ook thuis voelt in ruig terrein. Hij is klaar voor elk avontuur, op elke ondergrond”, zegt Fabio Catone, Head of Jeep Brand in Europa.