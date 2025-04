Gebruikte autoverkopen licht gestegen in eerste kwartaal 2025

In het eerste kwartaal van 2025 zijn er 540.131 gebruikte auto’s verkocht, een stijging van 4,3% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (517.606). Daarvan waren 357.500 transacties BtC (Business to Consumer) en 182.631 CtC (Consumer to Consumer). In maart wisselden 181.264 gebruikte auto’s van eigenaar (tegenover 179.026 in maart 2024, een plus van 1,3%), waarvan 118.643 BtC en 62.621 CtC.