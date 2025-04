Nieuwe Renault Espace: vernieuwd design voor meest efficiënte familiehybride op de markt

In overeenstemming met zijn grand tourer-DNA is ook het passagierscomfort verbeterd dankzij nieuwe voorstoelen, nieuwe bekleding en verbeterde geluidsisolatie. De Renault Espace blijft verkrijgbaar met vijf of zeven zitplaatsen, met een verschuifbare achterbank en toonaangevende laadcapaciteit. Familie-SUV boordevol geavanceerde technologie, waaronder een innovatief bestuurdersherkenningssysteem en het grootste Solarbay dak in het assortiment. De E-Tech full hybrid 200-aandrijflijn met multi-mode automatische versnellingsbak levert een indrukwekkende prestatie-efficiëntieverhouding: brandstofverbruik van 4,8 l/100 km en CO2-emissie van 108 g/km (onder voorbehoud van WLTP-homologatie), goed voor een actieradius tot 1.100 km. Uitzonderlijke rijeigenschappen en veiligheid, met 4Control Advanced voor toonaangevende wendbaarheid en 32 rijhulpmiddelen.