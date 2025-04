Opel Rocks in nieuw, hip en stijlvol jasje

Jong, innovatief en lokaal emissievrij en nu in een nog stijlvoller jasje: de nieuwe Opel Rocks is gedurfder, strakker en meer onderscheidend dan ooit. Dit blijkt ook uit de eerste beelden: de Opel Vizor is nu uitgevoerd in karakteristiek zwart, net als bij de andere Opel‑modellen, terwijl de Opel Blitz op de voor- en achterkant in contrasterend wit schittert.

De carrosserie onder de raamlijn krijgt een lichtgrijze tint, terwijl het zwarte dak en de zwarte wielen behouden blijven als blikvangers. Dit geeft de nieuwe Opel Rocks een uitstraling die perfect past binnen Opels 'Detox'‑filosofie. Gedurfd, puur, cool en eenvoudig – dát is de nieuwe Opel Rocks. En de Opel Rocks blijft toegankelijk voor vele doelgroepen, waaronder jongeren vanaf 16 jaar1 in Nederland, die hiermee zelfstandig elektrisch kunnen rijden.



Wendbaar, weerbestendig en op vier wielen: Rocks ideaal als elektrische instapper

Uiteraard behoudt de Opel Rocks zijn vertrouwde sterke punten, maar nu in een frisse, nieuwe look. Perfect voor beginners op gebied van elektrisch rijden, vanaf 16 jaar1. Bestuurders van de Rocks hebben slechts een AM‑rijbewijs nodig. In vergelijking met e‑bikes, elektrische scooters en andere gemotoriseerde tweewielers biedt de Rocks duidelijke voordelen. Zo beschermt de lichte vierwieler zijn inzittenden tegen wind en regen. Dankzij het stevige buizenframe, de kreukelzones en een voorruit van gelaagd glas draagt de Rocks bovendien bij aan een veilige rit. Daarnaast biedt de Opel Rocks lokaal emissievrije mobiliteit in de stad.