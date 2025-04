Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 met innovatieve vierwielaandrijving

De Ibrida Q4 is de jongste aanwinst in het modelaanbod van de Alfa Romeo Junior.

Sinds de lancering in 2024 zijn er meer dan 27.000 wereldwijd besteld. 19% van de orders betreft de volledig elektrische Junior Elettrica. De Junior Ibrida Q4 is een vierwielaangedreven versie met hybride-aandrijving. Hij heeft een 1,2‑liter benzinemotor en twee elektromotoren. Dankzij Power Looping Technology is de aandrijflijn opvallend efficiënt. Het systeem zorgt er bovendien voor dat vierwielaandrijving beschikbaar blijft bij een laag laadniveau van de batterij.