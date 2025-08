Snelste volledig elektrische Opel onthuld: dit is de Opel Mokka GSE

En het merk met de Blitz maakt die belofte nu waar. Opel kondigde onlangs aan dat de Mokka GSE, geïnspireerd op het prototype Mokka GSE Rally, in productie gaat. Nu deelt Opel de eerste beelden van dit nieuwe topmodel. De Mokka GSE wordt de snelste volledige batterij-elektrische Opel ooit, met een onderscheidend GSE- en rallydesign en specifieke techniek.

“De nieuwe Mokka GSE brengt de energie van de rallysport naar de openbare weg. Na vijf jaar pionieren in elektrische autosport met de ADAC Opel Electric Rally Cup, hebben we onze beste techniek, vermogen en rijdynamiek samengebracht in een auto die elke dag voor maximaal rijplezier zorgt. Dankzij het opvallende design, directe rijgedrag en krachtige prestaties is de Mokka GSE gemaakt om indruk te maken én te rijden,” aldus Rebecca Reinermann, vice president marketing van Opel en Vauxhall.