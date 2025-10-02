Opel toont AI‑lichtcommunicatie voor autonome voertuigen

Tijdens het International Symposium on Automotive Lighting (ISAL), dat momenteel plaatsvindt in Darmstadt, presenteren Opel, Stellantis en de Technische Universiteit van Darmstadt (TU Darmstadt) een bijzondere Opel Grandland.

Het testvoertuig laat zien hoe autonome voertuigen met SAE Level 3-capaciteit (hands‑off, eyes‑off) in de toekomst kunnen communiceren met andere weggebruikers via slimme lichtsystemen.



Bij Opel draait verlichting niet alleen om beter zicht, maar ook om veiligere en slimmere interacties op de weg. Tijdens het International Symposium on Automotive Lighting in Darmstadt presenteren Philipp Röckl, Global Lead Lighting bij Stellantis, en Julisa Le, Lead Innovation Engineer, een toekomstgericht concept: hoe autonome voertuigen met licht kunnen communiceren met voetgangers en andere weggebruikers. Om dit concept tastbaar te maken, werkte het team samen met de Opel Concept Workshop en studenten van de Technische Universiteit van Darmstadt aan de ontwikkeling van een unieke Opel Grandland als demonstratiemodel.

“Koplampen spelen uiteraard een belangrijke rol bij het vergroten van de verkeersveiligheid – maar moderne verlichtingssystemen kunnen veel meer,” aldus Philipp Röckl. “Zo kunnen lichtsignaturen eenvoudig worden geanimeerd en gebruikt voor visuele signalen. Het verlichte Opel-logo (‘Blitz’) op de Grandland kan worden vervangen door een display dat zowel het verlichte embleem toont als communiceert met andere weggebruikers en voetgangers. Door gebruik te maken van bestaande lichtelementen wordt het eenvoudig om communicatiefuncties toe te voegen, zodra we autonome rijfuncties in onze modellen gaan introduceren.”

Om te laten zien waartoe auto’s in de toekomst in staat kunnen zijn, definieerde het team eerst enkele praktijksituaties. Deze bestonden uit twee scenario’s: ‘mogelijk gevaar door een voetganger of andere situatie’ en ‘de situatie is veilig en het gevaar is geweken’. Concreet gaat het om situaties die veel automobilisten herkennen, zoals een kind dat achter een bal aan de straat op rent of een voetganger die plotseling tussen geparkeerde auto’s verschijnt. Met deze uitgangspunten werd de Opel Grandland uitgerust met een camerasysteem voor object- en gebarenherkenning, inclusief intentieherkenning op basis van kunstmatige intelligentie. Vervolgens werd het verlichtingssysteem hierop afgestemd.

Wanneer het voertuig opereert op SAE Level 3 of hoger, branden de richtingaanwijzers voor en achter continu in cyaanblauw – een duidelijk signaal voor andere weggebruikers. Tegelijkertijd blijft de overige signatuurverlichting wit, zoals gebruikelijk. Zodra de camera’s een voetganger op de rijbaan detecteren, verandert de signatuurverlichting naar magenta en toont het display een waarschuwingssymbool in dezelfde kleur. Op die manier wordt de voetganger visueel gewaarschuwd dat het voertuig nadert. Tegelijkertijd begint de auto af te remmen. Zodra de Grandland volledig tot stilstand is gekomen, schakelt de signatuurverlichting over naar groen en verschijnt op het display een groen lopend figuurtje, bekend van voetgangerslichten. Daarmee geeft het voertuig aan dat het gevaar is herkend, het voertuig stilstaat en dat de voetganger veilig kan oversteken. Als de situatie niet zelfstandig kan worden beoordeeld door het AI-algoritme, wordt de bestuurder – conform gangbare ADAS-protocollen – verzocht om de controle over te nemen.

“We hebben bewust gekozen voor kleuren die nog niet gekoppeld zijn aan bestaande voertuigfuncties, om misverstanden te voorkomen,” lichtte Julisa Le toe. “Rood is bijvoorbeeld intuïtief begrijpelijk, maar wordt al gebruikt voor remlichten en achterlichten. Cyaan en magenta zijn uitgebreid getest op zichtbaarheid en worden momenteel in geen enkele verkeerssituatie toegepast. Beide kleuren zorgen voor duidelijke, eenduidige communicatie met andere weggebruikers.”

Deze innovatie onderstreept de toewijding van Opel aan toegankelijke, intelligente veiligheid voor alle weggebruikers en draagt bij aan het vertrouwen in autonome voertuigen.

Opel, Stellantis en de Technische Universiteit van Darmstadt zijn in 2022 gestart met gezamenlijk onderzoek naar nieuwe verlichtingssystemen. De samenwerking maakt deel uit van het wereldwijde onderzoeksnetwerk van Stellantis in samenwerking met gerenommeerde universiteiten. In deze zogeheten ‘OpenLabs’ wordt wetenschappelijke kennis ontwikkeld voor toekomstige voertuigtechnologieën. De strategische samenwerking met TU Darmstadt markeert een nieuwe fase in de ontwikkeling van verlichtingstechnologie. Daarnaast financiert Stellantis momenteel drie promovendi aan de faculteit Elektrotechniek en Informatie­technologie van de universiteit.