Opel opent orderboeken voor de nieuwe Grandland Electric Long Range met 694 kilometer actieradius

Dankzij de 97 kWh-batterij biedt deze uitvoering een actieradius tot 694 kilometer (WLTP1), de grootste actieradius binnen de Grandland-familie. Opel voorziet zelfs de instapversie 'Edition' van de Grandland Electric Long Range standaard van ergonomische Intelli-Seats en een onderstel met Frequency Selective Damping-technologie. De Grandland Electric Long Range combineert daarmee veiligheid, comfort en lokaal emissievrij rijplezier over lange afstanden. De nieuwkomer is per direct te bestellen vanaf € 47.999,‑.

Meer bereik voor nog meer vrijheid

De Opel Grandland Electric overtuigt als een sportieve, elegante SUV met een hoog comfortniveau. "We beloofden een elektrische Grandland met meer bereik – en hier is hij", aldus Florian Huettl, de CEO van Opel. "De nieuwe Grandland Electric Long Range kan tot 694 kilometer (WLTP1) lokaal emissievrij rijden zonder tussentijds opladen. Daarmee is onze top‑SUV nog aantrekkelijker voor lange ritten en vakanties."