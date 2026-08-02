Nieuwe Opel Mokka YES: opvallende special edition is nu te bestellen

De Opel Mokka onderscheidt zich al als uitgesproken verschijning in het segment van compacte SUV's. Met de introductie van de nieuwe Opel Mokka YES krijgt het model een nog individueler en karaktervoller uiterlijk.

De uitvoering is in Nederland te bestellen vanaf € 35.999,- (adviesprijs inclusief btw en bpm). De Mokka YES treedt in de voetsporen van de succesvolle Corsa YES en vormt bovendien een aanvulling op de recent geïntroduceerde Mokka GSE topversie.



Opvallend design met uitgesproken kleurgebruik

De Opel Mokka YES valt direct op door de unieke Koral Orange exterieurkleur. Het interieur sluit hier naadloos op aan. Sierdelen rond het instrumentenpaneel, stoelbekleding en stiksels in stoelen en portieren zijn uitgevoerd in oranje accenten. Het exterieur wordt verder gekenmerkt door het standaard zwarte dak, zwarte 17-inch wielen en zwarte accenten rond wielkasten en bumpers. Een optionele zwarte motorkap versterkt het contrast. Wie een andere uitstraling wenst, kan kiezen uit kleuren uit de GS-lijn, gecombineerd met een passend interieur.