Opel zet groei door in sterk eerste halfjaar: meer registraties, marktaandeel en EV-verkopen

Van januari tot en met juni verkochten Opel en het Britse zustermerk Vauxhall wereldwijd circa 313.000 voertuigen. Vooral de verkoop van personenwagens ontwikkelde zich sterk, met een stijging van meer dan 7 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Ook in Europa ontwikkelden de activiteiten zich positief. In de regio Enlarged Europe verkochten Opel en Vauxhall in de eerste helft van het jaar circa 231.000 personenwagens. Dat komt neer op een stijging van 11,8 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het marktaandeel steeg naar meer dan 3 procent.