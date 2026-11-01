Oude Toyota RAV blijft erg populair

Ondanks dat men steeds vaker een nieuwe auto aanschaft, blijft een tweedehandsje in trek. Zeker als je weinig kilometers maakt is een benzine voertuig een verstandige keuze. Maar wat is de beste auto om te kopen in dat benzinesegment.

Uit een eerder onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de Japanse voertuigen het goed doen. De voertuigen blijken het minst bekend bij de garage. Net als vorig jaar is Lexus het betrouwbaarste automerk volgens de Consumentenbond. Berijders van een Lexus-model hadden in 2025 nauwelijks problemen. Op een gedeelde tweede plaats staan de merken Suzuki en Toyota, gevolgd door Subaru en Honda.

Maar ook de wat oudere Japanse automerken doen het prijstechnisch erg goed. Zo wordt bijvoorbeeld een nette Toyota RAV occasion van vijftien jaar oud voor meer dan 10.000 euro aangeboden. Het is dan ook wel een dijk van een auto.



Wel verrassend zijn de twee merken die met een rapportcijfer van 8,4 de zesde plaats delen: BYD en Tesla. Het Chinese merk BYD bewijst dat aantrekkelijk geprijsde modellen uit China ook gewoon betrouwbaar kunnen zijn, terwijl Tesla vorig jaar nog op plek 19 eindigde. Volgens de Consumentenbond hadden Tesla-rijders in 2024 relatief veel problemen met hun wielophanging en geheugenchips. Kennelijk speelt dit geen rol meer.