Omoda Jaecoo presenteert nieuwe robotaxi voor bestuurderloze mobiliteitsdiensten

Omoda Jaecoo zet een nieuwe stap in de ontwikkeling van autonome mobiliteitsoplossingen met de presentatie van een speciaal ontwikkelde robotaxi.

Dit voertuig is vanaf de basis ontworpen voor volledig bestuurderloze, commerciële inzet. De robotaxi combineert geavanceerde autonome rijtechnologie op niveau 4 met een schaalbaar operationeel platform voor toekomstige mobiliteitsdiensten.

De nieuwe robotaxi was een van de belangrijkste technologische hoogtepunten van Omoda Jaecoo tijdens de International User Summit 2026 in Wuhu, China, waar meer dan 2.000 gebruikers, media en partners uit de hele wereld samenkwamen. Daarbij stond de vraag centraal hoe autonome mobiliteit de stap kan maken van innovatieve technologie naar grootschalige, praktijkgerichte toepassingen.