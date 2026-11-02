CHERY organiseert openbare crashtest met Tiggo 7

CHERY maakt zich op voor een bijzondere veiligheidsdemonstratie. Tijdens de CHERY Safety Challenge op 22 oktober – als onderdeel van de CHERY International User Summit 2026 – wordt een CHERY Tiggo 7 opzettelijk gecrasht in bijzijn van internationale media.

De demonstratie is bedoeld om inzicht te geven in de werking van de voertuigstructuur en veiligheidssystemen bij een botsing.

Tijdens de demonstratie staat de bescherming van inzittenden in uiteenlopende gezinssituaties centraal. Met speciaal geconfigureerde crashtestdummy's worden verschillende inzittendenconfiguraties nagebootst, waaronder een gezin met twee volwassenen en twee kinderen en een volwassene die met een kind reist.

De test biedt CHERY de gelegenheid om de werking van verschillende veiligheidselementen van de Tiggo 7 live te demonstreren. Daarbij wordt gekeken naar de rol van de carrosseriestructuur, de kreukelzones en de veiligheidssystemen bij een botsing. Experts van CHERY lichten de testopzet en de bevindingen ter plaatse toe.