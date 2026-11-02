XPENG onthult nieuwe G9L op Autosalon van Parijs en start verkoop in Europa
XPENG presenteert de G9L. Het nieuwe vlaggenschip van het merk beleeft zijn wereldwijde publieksdebuut op de Autosalon van Parijs 2026 en is direct te bestellen in Nederland. De SUV komt op de markt in drie uitvoeringen met een uitzonderlijke combinatie van luxe, ruimte, technologie en prestaties.
De 'L' in de naam G9L staat voor 'Luxury' en weerspiegelt de visie van XPENG om luxe opnieuw te definiëren door middel van technologie. Als vlaggenschip-SUV met de nieuwste generatie AI definieert de G9L 'The New Intelligent Class' en combineert intelligente innovatie, persoonlijk comfort en een veelzijdig ontwerp, afgestemd op drie specifieke behoeften: zakenreizen, gezinsleven en outdooravonturen.