CBS: Opnieuw toename aantal gereden kilometers, vooral door toename aantal personenauto’s

In 2025 hebben Nederlandse wegvoertuigen (personenauto’s, bestelauto’s, zware vrachtvoertuigen, campers en bussen) bijna 153,5 miljard kilometer afgelegd. 'Dat is 1,1 procent meer dan een jaar eerder en 2,3 procent meer dan in 2019, voor de coronapandemie', zo meldt het CBS donderdag op basis van nieuwe cijfers.

Vooral meer autokilometers met personenauto's

'Er is vooral meer gereden met personenauto’s. Nederlandse auto’s reden in 2025 1,6 miljard kilometer (+1,3 procent) meer dan een jaar eerder. Ook bestelauto’s, lijnbussen en campers hebben meer gereden dan een jaar eerder', aldus het CBS.

Personenauto's

Personenauto’s leggen 80,1 procent van alle voertuigkilometers af. Dat het aantal autokilometers toeneemt komt doordat er steeds meer auto’s zijn. In 2025 waren er 2,1 procent meer personenauto’s dan een jaar eerder. Gemiddeld per auto werd er juist 0,8 procent minder gereden.