Elektrische auto laden kost bij duurste paal van Nederland € 97,- meer per lading

De duurste openbare laadpaal van Nederland staat in Heinenoord, in de gemeente Hoeksche Waard. Het tarief daar begint bij € 1,39 per kWh, waardoor een volle lading van 70 kWh ruim € 97,- meer kost dan op de goedkoopste paal in diezelfde gemeente. Dat blijkt uit een analyse van vergelijkingswebsite Overstappen.nl van de laadtarieven van alle publieke en semi-openbare laadpalen in Nederland. Ook zijn er grote verschillen tussen de duurste en goedkoopste gemeenten. Het landelijke gemiddelde ligt op € 0,4941 per kWh, maar tussen de goedkoopste gemeente (Rucphen, € 0,3793) en de duurste (Enkhuizen, € 0,7152) zit een verschil van ruim € 23,- per volle lading van 70 kWh. Ter vergelijking: thuis laden kost met een variabel energiecontract momenteel € 0,38 per kWh.

De goedkoopste gemeenten om te laden

In vijf gemeenten ligt het gemiddelde openbare laadtarief onder € 0,40 per kWh. Alle vijf liggen in Noord-Brabant of Limburg. Een volle accu van 70 kWh kost daar tussen € 26,55 en € 27,77. In Rucphen en Brunssum is laden bij een openbare paal daarmee goedkoper dan thuis met een variabel contract. In de drie andere gemeenten scheelt het hooguit € 1,10 per volle lading.

Openbaar laden in Enkhuizen bijna twee keer zo duur als in Rucphen

Aan de dure kant van de ranglijst staat Enkhuizen bovenaan. Het tarief daar ligt € 0,22 boven het landelijke gemiddelde. Vergeleken met de goedkoopste gemeente, Rucphen, betekent dat dat automobilisten in Enkhuizen gemiddeld € 23,- meer betalen per volle lading.

De nummers twee tot en met vijf liggen dicht bij elkaar: tussen Sluis en Heemstede zit minder dan € 0,01 per kWh.

Binnen één gemeente lopen de tarieven nog verder uiteen

In de helft van de gemeenten zit tussen de goedkoopste en de duurste paal voor een lading van 70 kWh € 46,- of meer. Gemiddeld is dat bijna € 50,-. Meestal gaat het om semi-openbare palen bij bedrijven en hotels. In 146 van de 342 gemeenten staat ergens een paal die meer dan € 1,- per kWh rekent. De duurste paal van Nederland staat in Heinenoord, in de gemeente Hoeksche Waard: daar begint het tarief bij € 1,39 per kWh. Een volle lading op de duurste paal kost daar ruim € 97,- meer dan op de goedkoopste.

Tarieven voor thuis laden vs openbare laadpalen

Ter vergelijking kijken we ook naar het tarief voor thuis laden. Met een variabel energiecontract betalen huishoudens momenteel gemiddeld € 0,3813 per kWh, oftewel € 26,69 voor een volle accu van 70 kWh. Met een dynamisch contract lag het gemiddelde in de eerste tien dagen van november op 43,79 cent per kWh, goed voor € 30,65 per volle lading.

In Rucphen en Brunssum is laden bij een openbare paal goedkoper dan thuis, zowel met een variabel als met een dynamisch contract. In de drie andere goedkope gemeenten ligt het paaltarief net boven het variabele thuistarief, maar nog onder het dynamische gemiddelde van deze maand. In Enkhuizen kost dezelfde lading € 50,06, bijna het dubbele van het variabele thuistarief.

Bij een dynamisch contract beweegt de prijs mee met de markt en kan deze elk uur of kwartier wisselen. In de eerste tien dagen van november lag het daggemiddelde tussen 39,70 cent en 52,52 cent per kWh. Op de goedkoopste dag kostte een volle accu thuis € 27,79, op 9 november € 36,76. Huishoudens die slim laden, zonnepanelen of een thuisbatterij hebben, betalen thuis minder dan deze gemiddelden.