Rijlessen in de provincie Utrecht in twee jaar tijd 15,4% duurder

Wie nu in de provincie Utrecht begint met rijles, betaalt ruim 15 procent meer dan twee jaar geleden. Dat blijkt uit recent onderzoek van AutoTrack, dat de tarieven van bijna 2.400 rijscholen door heel Nederland in kaart bracht. Binnen de provincie Utrecht is Houten met €71,11 per uur de duurste gemeente en Soest met €66,43 de goedkoopste. Het occasionplatform noemt hogere kosten voor instructeurs, lesauto’s, onderhoud, verzekeringen en brandstof als achtergrond van de prijsstijging.

Gemiddeld ruim €68 per uur voor een rijles

Een uur rijles kost in de provincie Utrecht gemiddeld ruim €68, vrijwel gelijk aan het landelijke gemiddelde van €67,78. Sinds het vorige onderzoek van AutoTrack, eind 2024, steeg de prijs van een losse rijles in Nederland met 16,4 procent. Leerlingen betalen daardoor ongeveer tien euro meer per les. Over vijf jaar bekeken is de stijging groter: in 2021 kostte een uur rijles gemiddeld €47,80, wat inmiddels 41,8 procent meer is. Tim Roks, auto-expert bij AutoTrack, zegt daarover het volgende: “Volgens het CBR zijn er gemiddeld 41 lesuren nodig om je rijbewijs te halen. Wie nu met rijlessen begint, is daar bijna € 400 meer aan kwijt dan twee jaar geleden.”

Rijlesprijzen verschillen sterk per gemeente

Rijlessen in Utrecht zijn duurder geworden, maar de tarieven kunnen per gemeente flink uiteenlopen. AutoTrack vergeleek gemeenten met vijf of meer rijscholen. In Soest betaal je binnen de provincie Utrecht het minst, gemiddeld €66,43 per uur en in Houten ben je het meest kwijt: gemiddeld €71,11 per uur. Ook landelijk zijn de verschillen groot, want in Nissewaard (Zuid-Holland) betaal je gemiddeld €59,34 per uur en in Buren (Gelderland) €75,13. “Dat de prijzen per gemeente zo verschillen, heeft te maken met onder meer de hoeveelheid concurrentie. In gemeenten waar weinig rijscholen actief zijn, betalen leerlingen gemiddeld meer,” aldus Tim Roks.

Prijs is niet het enige dat telt bij een rijschool

Een goedkope rijles is niet automatisch de voordeligste. AutoTrack adviseert om de prijs van een les om te rekenen naar 60 minuten, omdat sommige rijscholen lessen van 45 of 90 minuten hanteren. Eerder onderzoek van AutoTrack wees uit dat de allergoedkoopste rijscholen een lager slagingspercentage hebben. Zoek je een betaalbare rijschool in Utrecht, kijk dan verder dan de prijs voor een losse rijles. Roks zegt daarover het volgende: “Een goede klik met je instructeur, een lesauto waarin je je prettig voelt en de mogelijkheid om regelmatig te lessen zijn minstens zo belangrijk. Vergelijk daarom niet alleen de prijs, maar ook wat je daarvoor krijgt.”