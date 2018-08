Zweden gaat gebukt onder tientallen autobranden

In Zweden hebben gemaskerde jongeren op diverse plekken auto's in brand gestoken. Volgens de politie gingen er bij de acties zeker 88 auto's in vlammen op. Ook werden hulpverleners met stenen aangevallen. De premier Löfven is woedend.

In en rond de plaats Göteborg gingen 88 voertuigen in vlammen op en in het noordelijker gelegen Trollhättan werden agenten met stenen bekogeld. Mogelijk spraken de daders via sociale media met elkaar af. Niemand is nog aangehouden. De politie probeert nog de identiteit van de relschoppers te achterhalen.

De Zweedse premier Löfven heeft woedend gereageerd op de autobranden. "Waar zijn jullie in hemelsnaam mee bezig?", vroeg hij retorisch in een radio-interview. Hij riep ouders op de kleding van hun tieners te controleren op de aanwezigheid van een brandlucht. De brandstichtingen zijn nog niet opgeëist.