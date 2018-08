Schutter opent het vuur bij game-evenement in Florida. Doden en gewonden

Bij een schietpartij in Jacksonville in Florida zijn gisterenavond zeker twee mensen doodgeschoten en raakte nog eens 11 mensen gewond.

De schietpartij vond plaats toen een deelnemer van een game-evenement het vuur opende op andere gamers tijdens het Madden 19-toernooi, waarbij mensen het in een Americanfootballspel tegen elkaar opnemen. Volgens de politie vond de schietpartij plaats nadat de schutter, een 24-jarige man uit Baltimore, het spel verloor. De man pleegde daarna zelfmoord.

Het toernooi was live te volgen op streamingplatform Twitch. In onderstaand fragment is te horen hoe de dader meerdere schoten lost op zijn medespelers. Niet iedereen realiseert direct de ernst van het geweld.