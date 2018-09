OM mag terrorismeverdachten langer vast houden

Het Openbaar Ministerie (OM) mag de zeven terrorismeverdachten die donderdag zijn aangehouden langer vasthouden. De rechter-commissaris heeft vrijdag de inverzekeringstelling van de verdachten getoetst. Hij heeft geoordeeld dat deze rechtmatig is en dat aan alle regels is voldaan.

Dat geeft het OM de mogelijkheid de verzekeringstelling zondag te verlengen met nog eens drie dagen. De officier van justitie bij het landelijk parket zal de verdachten volgende week woensdag opnieuw voor de rechter-commissarisbrengen en de inbewaringstelling vorderen voor de duur van twee weken. Het gaat dan om de eerste fase van de voorlopige hechtenis. De verdachten zitten in alle beperkingen, wat betekent dat zij alleen met hun advocaatcontact mogen hebben.

Bomvesten

In de periode van inverzekeringstelling is de politie begonnen met het verhoren van de verdachten en wordt onderzoek gedaan naar de in beslaggenomen goederen. Bij de doorzoekingen van de woonadressen van de verdachten is beslag gelegd op aanzienlijke hoeveelheden grondstoffen voor explosieven voor bomvesten en 100 kilo kunstmest, mogelijk geschikt voor een autobom.