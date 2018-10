FBI arresteert Cesar Sayoc (56) als verdachte bompostpakketten

Vingerafdrukken

De FBI kwam Sayoc op het spoor omdat zijn vingerafdrukken op de postpakketten werd aangetroffen en de FBI zijn vingerafdrukken in een database had opgeslagen voor eerdere misdrijven. Over de achtergrond of het motief van de verdachte is op dit moment nog niks bekend. Hij zal eerst uitvoerig worden verhoord door de FBI.

Echte explosieven

De FBI heeft inmiddels ook bevestigd dat er 13 bompostpakketten naar verschillende personen in het heel Amerika zijn verzonden. Elk postpakket bestond uit een PVC-pijp, een klein klokje, een batterij, wat bedrading en explosief materiaal waarvan de precieze samenstelling nog wordt onderzocht. Het ging dus om echte explosieven en geen nepbommen benadrukt de FBI.