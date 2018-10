Man schiet 8 mensen dood in synagoge Pittsburgh

Bij een schietincident in een synagoge in Pittsburgh in de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn zaterdag 8 mensen gedood. Dit melden de Amerikaanse media zaterdag.

Zaterdagdienst

Een nog onbekend aantal anderen, waaronder een aantal agenten, raakten door de schietpartij gewond. Een blanke grote man met baard ging gewapend de synagoge binnen, die op dat moment vol zat vanwege de zaterdagdienst, en zou volgens omstanders hebben geschreeuwd: 'alle Joden moeten dood!'. Vervolgens schoot hij binnen in het wilde weg om zich heen.

SWAT-team beschoten

Toegesnelde agenten en een speciaal SWAT-team werd ook door de man onder vuur genomen toen zij bij de synagoge aankwamen. Uiteindelijk gaf de schutter zich over. Hij was gewond geraakt en kroop over de grond. De FBI stelt een onderzoek in en beschouwt het incident als een haatmisdaad.