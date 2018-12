Oliebedrijf Total krijgt geen licentie te boren bij kwetsbaar Amazone rif

Meer dan twee miljoen mensen wereldwijd protesteerden tegen de plannen van Total om te boren in de buurt van dit unieke en kwetsbare gebied. Langs het Amazone rif ligt het grootste aaneengesloten mangrovebos op aarde. Ook leven in de omgeving van het rif veel bedreigde dieren, zoals de zeekoe.

"Deze aankondiging is een fantastische overwinning voor iedereen die in opstand is gekomen tegen dit onzalige plan van Total”, aldus Andy Palmen, campagneleider bij Greenpeace Nederland. Volgens Ibama vertoonde de milieueffectrapportage (EIA - Environmental Impact Assessment) van Total "diepe onzekerheden" met betrekking tot het noodplan in het geval van een olielek. Greenpeace heeft de gebrekkige, inconsistente en ontoereikende informatie in de vier EIA-aanvragen van Total telkens blootgelegd.

Als alle Amazone-olie opgeboord en verstookt wordt, komt minimaal 6,5 miljard ton CO2 in de atmosfeer. Dat staat gelijk aan de CO2-uitstoot van alle auto's ter wereld, drie jaar lang. "De uitspraak van Ibama, in een tijd dat niemand meer om klimaatverandering heen kan, is opnieuw een bewijs dat het olietijdperk afgelopen is”, aldus Palmen.

Bijna twee jaar lang heeft Greenpeace samen met wetenschappers en de lokale Braziliaanse bevolking gewerkt om de risico's van olieboringen wereldwijd onder de aandacht te brengen. Het Amazone rif werd pas in 2016 officieel ontdekt. Tijdens twee expedities die Greenpeace in het gebied ondernam werden de allereerste onderwaterfoto's van het rif gemaakt. Ook bleek tijdens deze expedities dat het ecosysteem minstens zes keer groter zou kunnen zijn dan aangegeven in de EIA van Total. Total leidde een consortium van oliemaatschappijen van onder andere het Britse bedrijf BP en de Braziliaanse oliegigant Petrobras. BP probeert nog steeds een licentie te bemachtigen om te boren in de monding van Amazone rivier.