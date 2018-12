Twee doden en elf gewonden schietpartij kerstmarkt Straatsburg

Kerstmarkt

De schietpartij gebeurde vlak bij een kerstmarkt die in het centrum van de stad wordt gehouden. De politie is massaal uitgerukt en roept iedereen op om binnen te blijven. De politie gaat uit van een terreurdaad.

Update 21.50 uur

Tegen eerdere berichtgeving van de Franse media in, waarin zou zijn gemeld dat de verdachte door militairen was neergeschoten en afgevoerd, wordt op dit moment gecommuniceerd dat de dader nog voortvluchtig is. De politie zou wel een signalement van hem hebben en dus nog steeds op zoek zijn naar hem. Daarom wordt er nog steeds aan iedereen in de binnenstad van Straatsburg geadviseerd om binnen te blijven.

Europees Parlement 'Lockdown'

Het Europees Parlement heeft een 'Lockdown' afgekondigd wat inhoudt dat het gebouw hermetisch is afgesloten en er niemand naar buiten of binnen kan.

Update 22.10 uur

De Franse politie zou hebben laten weten dat er zojuist een schotenwisseling tussen de politie en de vluchtende dader is geweest. Meer informatie geeft de politie op dit moment nog niet.

Beelden schietpartij Twitter

Op Twitter zijn al beelden verschenen van de schietpartij op de kerstmarkt in Straatsburg.