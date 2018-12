Zeker 220 doden en honderden gewonden door tsunami Indonesië, koning en koningin en premier Rutte betuigen hun medeleven

In Indonesië zijn eilanden in de Straat van Soenda en kustgebieden van West-Java en Zuid-Sumatra getroffen door een tsunami.

Hierbij zijn zeker 220 mensen om het leven gekomen en 843 mensen gewond geraakt. Waarschijnlijk loopt dit aantal nog op. Volgens de officële cijfers worden er nog 30 mensen vermist. De Straat van Soenda is de zeestraat tussen de eilanden Java en Sumatra, die de Javazee verbindt met de Indische Oceaan. Dit melden meerdere media zondag.

De tsunami bereikte zaterdagavond rond 21.30 uur lokale tijd de stranden rond de Straat Soenda. De regio Pangdeglang op Java is het zwaarst getroffen. De uitbarsting van de Krakatau vulkaan wordt als mogelijke oorzaak gezien. Veel slachtoffers vielen tijdens een concert van een band. Door de tsunami werden veel huizen verwoest en hotels raakten beschadigd. Vooralsnog zijn er geen berichten over Nederlandse slachtoffers. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken staat het ministerie in nauw contact met de Nederlandse ambassade in Jakarta.

Condeleances premier Rutte

Premier Mark Rutte heeft inmiddels de Indonesische president Joko Widodo zijn condoleances overgebracht. Rutte liet via Twitter weten: 'Weer is Indonesië getroffen door een verschrikkelijke natuurramp. Gedachten zijn bij de slachtoffers van de tsunami in de Straat van Soenda, bij Java en Sumatra.'

Reactie koning en koningin

Naar aanleiding van de tsunamie in Indonesië schreven koning Willem-Alexander en konigin Máxima op Facebook de volgende reactie:

'De tsunami die zaterdagavond de kustbewoners aan weerszijden van de Straat van Soenda overrompelde, heeft veel slachtoffers gemaakt. Wij leven mee met alle getroffen families en zijn in gedachten bij hen en bij de hulpverleners die levens trachten te redden.' Willem-Alexander en Máxima.