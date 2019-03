Vier jonge kinderen en vrouw komen om bij brand in Neurenberg

In het Duitse Neurenberg is in de nacht van vrijdag op zaterdag brand uitgebroken in een eengezinswoning. Daarbij zijn een vrouw en vier kinderen om het leven gekomen.

Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, sloegen de vlammen uit de woning. De benedenverdieping stond in lichtelaaie. De vrouw en de vier kinderen zijn nog gereanimeerd, maar dat mocht helaas niet meer baten. Dit schrijft de Duitse kran Nordbayern.de.

De brand ontstond rond 03.00 uur in een woning aan de Industriestaße in het stadsdeel Sandreuth. Volgens de politie wordt de woning bewoond door een gezin en meerdere familieleden, in totaal 9 personen. De 34-jarige vrouw, een 7-jarig meisje, een 5-jarige jongen, een 4-jarige jongen en een baby kon de brandweer niet meer redden. Drie van de vier kinderen stierven ter plekke evenals de vrouw. De baby korte tijd later in het ziekenhuis.

Volgens de politie zijn de andere vier bewoners overgebracht naar het ziekenhuis. Zij zouden zwaargewond zijn, maar niet in levensgevaar verkeren.

De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. De recherche heeft de zaak in onderzoek.