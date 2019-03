Geslaagde koppeling ruimtevaartuig SpaceX aan ISS

Na een geslaagde lancering vanaf lanceerbasis Cape Canaveral in Florida zaterdagochtend is de Dragon-capsule van SpaceX, waar zich aan boord geen bemanning bevindt maar wel een pop volgehangen met sensoren in een astronautenpak, zondag met succes gekoppeld aan het Internationale Space Station (ISS).

Docking-adapter

Na het maken van 18 banen om de aarde sinds de lancering, is de Crew Dragon-capsule zondag met succes aangekoppeld op de forward port van de Harmony-module van het International Space Station om 5:51 uur EST.

Voor het eerst

De Crew Dragon gebruikte de nieuwe internationale docking-adapter voor het eerst sinds astronauten van ISS deze hebben geïnstalleerd in augustus 2016. De missie, genaamd Demo-1, is de eerste vluchttest van een ruimtesysteem dat is ontworpen voor mensen gebouwd en geëxploiteerd door een commercieel bedrijf via een publiek-privaat partnerschap.