Zeer grote brand in Notre Dame in Parijs

De beroemdste kerk ter wereld, de Notre Dame in Parijs, staat in brand. De brand brak maandagavond rond 18.45 uur uit in het dak. Op dat moment was de kerk net gesloten voor publiek.

Restauratiewerkzaamheden

Een deel van de kerk wordt momenteel gerestaureerd en staat in de steigers. Of de brand is veroorzaakt door werkzaamheden is op dit moment nog niet bekend. De vlammen slaan uit het dak en rond de toren van de toeristische trekpleister die al ruim 850 jaar oud is. De brandweer in Parijs is massaal uitgerukt maar de grote vraag is of ze bij de brandhaard kunnen die op grote hoogte woedt. Duizenden mensen zijn naar de rampplek toegekomen.

Update 20.00 uur

De grote toren is even voor 20.00 uur nadat hij compleet in brand stond ingestort. Heldhaftige brandweermannen zijn er in geslaagd om in één van de torens naar boven te klimmen en proberen met brandslangen de brand te bedwingen. Ook wordt met hoogwerkers vanaf de grond door de brandweer geprobeerd met grote waterstralen om de brand te bedwingen. Het lijkt dat de enorme steiger die rond de kerk is opgebouwd het toch gaat redden. Reacties uit het publiek die naar de brand zijn komen kijken zijn die van ontzetting en ongeloof.

Update 21.00 uur

De brand in inmiddels wat afgezwakt. Brandweerlieden zijn nog steeds bezig om deze onder controle te krijgen. De schade door de brand is enorm. Naast het dak is ook de grote torenspits ingestort. Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen bij de brand.

Update 21.30 uur

President Macron heeft via twitter een reactie geplaatst over de brand: 'Notre-Dame in Paris staat in brand. Emoties bij de hele natie. Ik denk voor alle katholieken en voor alle Fransen. Zoals al onze landgenoten, ben ik droevig vanavond om dit deel van ons te zien branden'.