Bomexplosies in Sri Lanka; tenminste 160 doden en honderden gewonden

Kerken

De explosie vonden omstreeks 08.45 uur (lokale tijd) plaats in kerken waar op dat moment een paasmis aan de gang was. Vooral in de hoofdstad Colombo vielen de meeste doden in de basiliek van Sint Antonius. Daarnaast waren er bomexplosies in Negombo en Batticaloa.

Hotels

De hotels die doelwit waren van aanslagen liggen ook verspreid over het land. De meeste bekende is het Cinnamon Grand Hotel in de hoofdstad Colombo.

Nederlanders

Volgens verschillende berichten zouden er ook Nederlandse slachtoffers zijn. Het is onduidelijk hoeveel en wat hun toestand is.

Wie er achter de aanslagen zit is nog onduidelijk.