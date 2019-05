Franse politie pakte verdachte van aanslag Lyon op

De Franse politie heeft een man aangehouden die ervan wordt verdacht achter de bomaanslag in Lyon van vorige week te zitten. Dit laat het Openbaar Ministerie in Parijs weten, zo meldt de Franse krant Le Figaro.

Het is niet duidelijk of het gaat om de man naar wie de politie de afgelopen dagen massaal op zoek was.

In het centrum van Lyon raakten vrijdag bij een aanslag 13 mensen gewond. De dader zette een papieren zak met explosieven bij een bakkerij en fietste daarna weg. De explosieven werden van een afstand tot ontploffing gebracht. Na de aanslag begon de politie direct met een klopjacht op de vermoedelijke dader.

De Franse autoriteiten gaan uit van een terroristisch motief voor de aanslag. Tot nu toe heeft niemand de verantwoordelijkheid opgeëist.