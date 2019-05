'Heilige Geest-duif' blijkt redding te hard rijdende Duitser

In Duitsland heeft een duif voorkomen dat een automobilist die te hard reed een geldboete heeft gekregen. Dit meldt de districtspolitie van het Duitse Viersen.

'Heilige Geest'

'De Heilige Geest heeft misschien een rol gespeeld toen hij op 21 mei zijn symbool (witte duif red.) op een bepaald moment op een bepaalde locatie heeft laten vliegen', zo laat de Duitse politie op social media weten. De duif vloog precies op het moment dat de flitspaal een foto maakte van een sneldheidsovertreding voor de camera langs waardoor de bestuurder van de auto niet kon worden herkend. In Duitsland is het verplicht dat de bestuurder op de flitsfoto tijdens een verkeersovertreding is te zien.

Boete van 105,- euro bespaard

De automobilist reed op de Amerner-weg met 54 km/u terwijl daar de maximum toegestane snelheid 30 km/h bedraagt. Dit zou een boete van 105,- euro voor hem hebben betekend.

'Hint van boven'

De politie laat weten dat de automobilist er 'deze keer mee wegkomt' maar hoopt ook dat hij de 'hint van boven' begrijpt en zich in het vervolg netjes aan de snelheidslimieten zal houden.