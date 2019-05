Rondvaartboot na aanvaring in Boedapest gezonken, 7 doden

Woensdagavond laat is in Hongarije in de hoofdstad Boedapest een rondvaartboot gezonken die op Donau voer met aan boord 33 Zuid-Koreaanse toeristen. Zeven opvarenden kwamen bij het ongeval om het leven. Dit melden de Hongaarse media donderdag.

Aanvaring met cruiseschip

De relatief kleinere rondvaartboot, met de naam 'Hableany' wat zeemeermin betekent, kwam op de Donau in aanvaring met een groot cruiseschip en zonk snel en werd aangetroffen in de buurt van de pijler van de Margaret-brug.

Zeven gewonden

Naast de zeven doden zijn ook zeven opvarenden gewond geraakt. Zij hadden onderkoelingsverschijnselen en zijn naar het ziekenhuis gebracht. In totaal waren er 33 Zuid-Koreaanse toeristen en twee bemanningsleden aan boord van de rondvaartboot.

Hulpverlening

Direct na de aanvaring kwamen de hulpdiensten massaal in actie om de slachtoffers uit het water te redden. Daarbij werden onder meer politiemensen, brandweermensen en militairen ingezet. De omstandigheden maakten de reddingsactie moeilijk. Het was donker en het waaide en regende woensdagavond hard en bovendien had het water van de stromende Donau een lage temperatuur. De zoekactie naar de nog 21 vermiste opvarenden is nog steeds in volle gang.