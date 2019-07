Uit vliegtuig gevallen lichaam valt in tuin in Londen

Afgelopen zondag deed zich een bizarre gebeurtenis voor in Londen. In een tuin in het zuiden van Londen werd een lichaam gevonden. De politie vermoedt dat het om een verstekeling gaat die tijdens de landing uit de ruimte van het landingsgestel is gevallen waar de man zich had verborgen tijdens de vlucht.