Doden en gewonden bij schietpartij in Amerikaans winkelcentrum

In de Amerikaanse staat Texas in de plaat El Paso hebben een of meerder schutters het vuur geopend in een winkelcentrum .

Daarbij zijn meerdere doden en gewonden gevallen. Onduidelijk is nog hoeveel precies. Volgens MSNBC zouden er 18 gewonden zijn overgebracht naar een ziekenhuis. Het zou gaan om zowel licht- als zwaargewonden.

De burgemeester sprak eerder van drie verdachten, maar inmiddels meldt de lokale politie dat het om één schutter gaat. Volgens de politie is een verdachte aangehouden. Zijn identiteit is nog niet bekendgemaakt. Wat het motief was van de schutter, is onbekend. Aanvankelijk werd er gesproken over meerdere schutters. De politie weet nog niet zeker of de aangehouden man inderdaad alleen handelde. Op Twitter roept de politie van Texas op om uit de buurt te blijven van winkelcentrum Cielo Vista Mall omdat er mogleijk verschillende schutters in de buurt zijn.