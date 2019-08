'Miljardair Jeffrey Epstein (66) heeft zelfmoord gepleegd in cel'

Miljardair Jeffrey Epstein, die is aangeklaagd is wegens jarenlange kindermisbruik met honderden minderjarige meisjes, heeft zich in de nacht van vrijdag op zaterdag in zijn cel in Manhattan opgehangen. Dit melden de Amerikaanse media zaterdag.

Strafzaak

Epstein zou vanmorgen vroeg rond 07.30 uur lokale tijd dood in zijn cel zijn aangetroffen door bewakers. Hij verbleef daar in afwachting van het strafproces dat tegen hem werd voorbereid voor het misbruik van minderjarige meisjes tussen 2002 en 2005. De federale officieren van justitie in Manhattan beschuldigden in juli de 66-jarige Epstein van sekshandel met meisjes vanaf 14 jaar.

Naaktfoto's

In zijn huis werd in 2019 een grote hoeveelheid naaktfoto's van mogelijk minderjarige meisjes aangetroffen. Epstein zou ook eind 2018 een bedrag van 350.000 dollar hebben betaald aan twee personen, mogelijk om ze als getuigen te beïnvloeden.

Eerdere zelfmoordpoging

In juli deed Epstein waarschijnlijk ook al poging om zichzelf van het leven te beroven. Hij werd bewusteloos in zijn cel aangetroffen en had verwondingen rond zijn nek. Sindsdien werd hij extra in de gaten gehouden