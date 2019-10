Verdachte Belgische glazenwasser blijkt seriemoordenaar

De man werd al verdacht van twee moorden uit de jaren '90. Maar tijdens een verhoor bekende hij spontaan ook nog twee andere moorden.

De glazenwasser zit sinds vorig jaar oktober in België vast op verdenking van een moord uit 1992. Sinds vorige maand werd hij ook nog verdacht voor een moord uit 1997. Dinsdag bekende hij tijdens een verhoor aan de Antwerpse onderzoeksrechter niet alleen die laatste moord, maar biechtte hij spontaan op dat hij nog twee andere vrouwen heeft vermoord. Dit melden Belgische media.

Vier moorden

In oktober 2018 head D.L. de moord de 30-jarige Ariane Mazijn (1992) bekend, nadat er dna-onderzoek was verricht dat in zijn richting wees. D.L. zit sindsdien in de gevangenis. In de onopgeloste moord op Eve Poppe uit 1997 kwam twee weken geleden een doorbraak, toen het Antwerpse parket bekendmaakte dat het dna van de glazenwasser overeenkwam met dna-sporen in het Antwerpse appartement van Poppe. Daarna wilde D.L. een verklaring afleggen, waarin hij de moord op Eve Poppe bekende. Maar hij bekende in één adem ook de moord op de 28-jarige Lutgarda Bogaerts die in de zomer van 1993 tijdens een fietstocht langs het Duwvaartskanaal verkracht en vermoord werd. En uiteindelijk gaf D.L. ook toe dat hij de 46-jarige Maria Van den Reeck had vermoord in 1994. Zij werd in Borgerhout om het leven gebracht.

De bekentenissen komen bij de de nabestaanden hard aan. Stephaan D.L. werd in de jaren '80 al twee keer veroordeeld voor aanrandingen.