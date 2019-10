Man ramt in Duitsland meerdere auto's, 12 gewonden waaronder één ernstig

Bestuurder gearresteerd

Het incident gebeurde rond 17.20 uur op de Schiede. De politie heeft de bestuurder van de vrachtwagen gearresteerd. De politie is een groot onderzoek gestart om te achterhalen wat er precies is gebeurd.

Specualties

De politie waarschuwt op dit moment voor speculaties. 'Het onderzoek zal eerst moeten worden afgerond om te kunnen bepalen of het hier om een ongeval gaat of dat er opzet in het spel is', aldus de politie. De bestuurder van de vrachtwagen zal worden gehoord. Volgens een aantal Duitse kranten en nieuwssites zou de vrachtwagen zijn gestolen. Ook dit zal door de politie worden onderzocht.