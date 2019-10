Arrestatie na doodschieten 2 personen bij Duitse synagoge

Woensdagmiddag zijn even voor 13.00 uur in de Duitse stad Halle op straat minstens 2 personen doodgeschoten. Dit meldt de Duitse politie woensdagmiddag.

Synagoge

Duitse media melden dat het schietincident zich bij een synagoge voordeed. De politie is massaal ter plaatse gekomen en adviseert bewoners om niet op straat te gaan en binnen te blijven.

Meerdere schoten

De politie heeft inmiddels wel bevestigd dat er twee dodelijke slachtoffers te betreuren zijn. 'Er waren meerdere schoten. De vermeende daders zijn met een auto gevlucht', aldus de politie die met een klopjacht is begonnen op de daders.

Update 13.45 uur: Persoon gearresteerd

De politie heeft inmiddels even voor 13.45 uur een persoon gearresteerd. De politie roept mensen op om nog steeds alert te blijven. De politie is massaal in en rond Halle aanwezig om de situatie te stabiliseren en blijft dat ook tot de veiligheid weer kan worden gegarandeerd en er meer zekerheid is.