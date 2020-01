'Oekraïens vliegtuig per ongeluk uit de lucht geschoten door Iraanse raket'

Een raket van het Iraanse luchtafweersysteem zou de Boeing 737-800 per ongeluk geraakt hebben. Dit melden onder meer CNN en CBS News. Cbs News zegt op Twitter: 'BREAKING: U.S. officials say they are confident Iran shot down a Ukrainian passenger jet, killing all 176 people on board, CBS News has learned https://cbsn.ws/306w6ii.

Trump

Tegenover verslaggevers van het Witte Huis heeft laten weten: 'Het kan zijn dat iemand een fout gemaakt heeft.' Trump zei ook dat hij al vermoedde dat de vliegtuigcrash niet te wijten was aan een mechanisch defect. Hij voegde er aan toe dat hij zo z'n vermoedens heeft over wat er is gebeurd, maar daar wilde hij niet verder op ingaan.

Alle communicatie en elektriciteit viel in één keer uit

Het vliegtuig van Ukraine International Airlines verdween op een hoogte van ruim 2400 meter van de radar. Het toestel was pas vijf minuten daarvoor opgestegen. Alle 176 inztiitenden kwamen om bij de ramp. Aan boord waren 82 Iraniërs, 63 Canadezen, 11 Oekraïners, 10 Zweden, 4 Afghanen, 3 Duitsers en 3 Britten. Veiligheidsadviseur Benno Baksteen zegt in de Telegraaf dat hij het heel vreemd vindt dat alle communicatie van de zogeheten transponder samen met de elektriciteit in één keer uitviel. Baksteen: 'Dat kan wijzen op een explosie en brand.' Bij het neerstorten is de Boeing ook totaal versplinterd en zijn de wrakstukken over groot gebied verspreid.