Nederlandse motorcoureur Edwin Straver in kritieke toestand na crash

Foto: Printscreen / You Tube / Altena TV

De Nederlandse motorcoureur Edwin Straver (48) uit het Brabantse Rijswijk is in de voorlaatste etappe van de Dakar-rally zwaargewond geraakt.

Hij ligt in kritieke toestand in het Saudi German Hospital in Riyad. Bij zijn val heeft de coureur zijn bovenste nekwervels gebroken en hij heeft daarna ongeveer tien minuten geen hartslag gehad.

Straver kwam donderdag met zijn motor ten val in de duinen. HIj had toen een snelheid van 50 km/u. Hij zou niet echt hard zijn gevallen, maar wel ongelukkig terecht zijn gekomen, zo meldt het AD. Door het uitvallen van Straver zijn er nog twee van de zeven Nederlandse motorcoureurs in de race: Paul Spierings en Mirjam Pol.