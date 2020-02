Vliegtuig met 15 Nederlanders vanuit Wuhan onderweg naar Brussel

Een vliegtuig met 250 Europeanen aan boord, waaronder 15 gezonde Nederlanders en twee Chinese gezinsleden, is afgelopen nacht uit Wuhan in China vertrokken. Dit meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken zondag.

Brussel

Het toestel vliegt eerst naar Frankrijk waar andere passagiers van boord zullen gaan. Vervolgens vliegt het toestel naar Brussel waar de 15 Nederlanders van boord zullen gaan en naar Nederland zullen reizen. Daar zullen zij naar verwachting zondagavond aankomen. Het vliegtuig landt zondagavond op de militaire luchthaven Melsbroek bij Brussel.

Quarantaine

De 15 Nederlanders zullen eenmaal thuis in Nederland 2 weken in quarantaine moeten verblijven. Dat kan thuis in hun eigen woning.

Update stand van zaken

Op dit moment, zondag 2 februari 2020 12.00 uur, is er bij totaal 14.564 mensen vastgesteld dat zij zijn besmet met het coronavirus. Bij 11.411 gevallen gaat het om personen uit China. Als gevolg van het coronavirus zijn er op dit moment 305 mensen overleden door het coronavirus. Eén daarvan betreft een 44-jarige man uit Wuhan die op de Filipijnen is komen te overlijden. Inmiddels is er in 24 verschillende landen bij mensen vastgesteld dat zij zijn besmet met het coronavirus.

Update 15.00 uur

De 17 passagiers zijn zondagmiddag rond 14.00 uur aangekomen in Frankrijk. De groep reist vandaag via Brussel gezamenlijk door naar Nederland. Naar verwachting komen ze zondagavond aan op vliegbasis Eindhoven. Dit is de gebruikelijke locatie bij begeleide terugkeer uit het buitenland. Ze reizen vervolgens door naar een locatie van Defensie voor de eerste opvang en om tot rust te komen.

Preventieve quarantaine

Voor vertrek zijn alle passagiers zowel in China als in Frankrijk verschillende keren gecheckt op ziekteverschijnselen. Iedereen is ‘fit to fly’ verklaard: er zijn geen symptomen van een besmetting met het coronavirus vastgesteld. Bij aankomst in Nederland is er opnieuw een medische check. Voor de Nederlanders en de twee gezinsleden gelden preventieve quarantainemaatregelen. Dit kan een quarantaine zijn in een thuissituatie en er is centrale opvanglocatie aangewezen. De maatregelen rond quarantaine zijn door buitenlandse autoriteiten als terugkeervoorwaarde gesteld. De GGD ziet toe op de uitvoering ervan.

Geen pers of familie

De aankomst in Eindhoven is niet toegankelijk voor pers en familie. Media worden gevraagd de privacy van de groep te respecteren. Bij de begeleide terugkeer van de Nederlanders zijn veel (overheids)organisaties betrokken. De afgelopen dagen is samengewerkt door medewerkers van verschillende ministeries, RIVM, de gemeente Eindhoven en GGD Brabant zuidoost.