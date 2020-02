Boeing 737 crasht bij landing in Turkije

Woensdagmiddag is in Turkije een Boeing 737 gecrasht tijdens de landing op de luchthaven Sabiha Gokcen in de Turkse hoofdstad Istanbul. Dit melden de Turkse media woensdagmiddag.

In stukken gebroken

Direct na de landing schoot het vliegtuig van de landingsbaan en brak in stukken. Aan boord zaten 177 passagiers. Volgens de eerste berichten zijn er geen doden gevallen. Over gewonden is op dit moment geen duidelijkheid.

Oorzaak nog niet bekend

Het incident met de Boeing 737, die vanuit het Turkse Izmir was opgestegen, gebeurde rond 18.00 uur lokale tijd (16.00 uur Nederlandse tijd). Nadat het toestel was geland stopte het niet maar schoot het aan het eind van de landingsbaan door. Daarna vloog het toestel in brand maar de brandweer wist deze brand snel te blussen. Alle 177 passagiers hebben het toestel verlaten. Over de oorzaak van het incident is op dit moment nog niets bekend.