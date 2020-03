Bijna heel Italië opslot

Mensen wordt aangeraden tenminste een meter afstand van elkaar te houden. De regio Lombardije en de provincies Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro-Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cussio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso en Venetië zijn rood gebied. Vertrek uit deze provincies is mogelijk voor buitenlandse toeristen. Nederlandse reizigers die zich in deze gebieden bevinden worden aangeraden te vertrekken met de bestaande mogelijkheden (met de trein, bus, over de weg, vliegverkeer), in lijn met aanwijzingen van de Italiaanse autoriteiten. Voor de rest van Italië verandert de kleur van ‘geel' (let op veiligheidsrisico’s) naar ‘oranje’ (alleen noodzakelijke reizen). Er zijn in –en uitreisbeperkingen, reizen tussen gemeenten/provincies/regio’s is alleen toegestaan als dat noodzakelijk is. Het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft speciale adviezen voor reizigers die uit de ‘oranje’ en ‘rode’ gebieden terugkeren. Zie voor meer informatie de rubrieken ‘Veiligheidsrisico’s,’ ‘Gezondheid’ en ‘Verkeersveiligheid’.