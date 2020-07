Defensie probeert NH90-helikopter te bergen voordat hij zinkt

De NH90-helikopter die zo’n 20 uur geleden in zee is gestort, bevindt zich nu op iets meer dan 60 kilometer ten westen van Aruba. Het toestel hangt ondersteboven en drijft steeds verder af naar dieper gebied. De 4 drijflichamen moeten voorkomen dat de machine naar de zeebodem zakt, maar volgens directeur Operaties schout-bij-nacht Boudewijn Boots 'houden die het niet eeuwig'.

De NH90 ondersteboven in zee

Met behulp van de kustwacht wordt geprobeerd te voorkomen dat de NH90 verloren gaat. Het is nog niet gelukt de helikopter weg te slepen. Daarbij zijn ook hoge golven en een stevige wind negatief van invloed. Het toestel is belangrijk om de oorzaak van het ongeluk te kunnen achterhalen. Daarbij speelt ook de zwarte doos een rol. Die is inmiddels gevonden en volgens Boots in goede staat. De zwarte doos bevat onder meer gesprekken die in de cockpit zijn gevoerd.

Naar Nederland

De hoogste prioriteit ligt voor Defensie echter bij het zo snel als mogelijk naar Nederland halen van de 2 omgekomen bemanningsleden. Ook beide collega’s, die zelf uit het toestel wisten te komen, worden gerepatrieerd. De overlevenden en de 2 lichamen zijn nog aan boord van Zr.Ms. Groningen. Het schip was vlakbij de NH90 toen die in zee belandde. De Inspectie Veiligheid Defensie, de Onderzoeksraad voor Veiligheid en het OM zijn betrokken bij het onderzoek naar de oorzaak van de crash.