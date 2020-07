Onderzoek Maddie McCann, politie graaft in volkstuin vlakbij Hannover

Graafmachine

De politie heeft een gebied tussen het Stichkanal Hannover-Linden, de Klocknerstrasse en de provincialeB441 afgezet en is bezig met onderzoek op het afgezette gebied. Daarbij worden ook een graafmachine en een speurhond ingezet.

Verdachte Christian B.

Sinds de politie de Duitse verdachte Christian B. heeft aangehouden lijkt het onderzoek naar het op 3 mei 2007 verdwenen Britse meisje Maddie in een stroomversnelling te zijn gekomen. De politie verdenkt B. ervan dat hij het meisje destijds heeft ontvoerd uit de woning op een vakantiecomplex in het Portugese Praia da Luz. De politie geeft aan steeds meer bewijs daarvoor te hebben gevonden. B. woonde destijds in Hannover en verbleef om het moment van de verdwijning in Portugal.