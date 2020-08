USAR.NL vandaag weer op pad in Beiroet voor hulpverlening

Donderdag heeft het USAR-team gezamenlijk met andere teams het zwaar getroffen havengebied doorzocht op mogelijke levende slachtoffers. Vrijdag is het team op weg naar een andere locatie waarbij ondermeer ook de Nederlandse Ambassade zal worden bezocht.

Getroffen gebied opgedeeld in sectoren

Om de zoek- en reddingsactiviteiten zo efficiënt mogelijk te laten verlopen is het rampgebied in Beiroet opgedeeld in sectoren. De verschillende internationale teams doorzoeken allemaal hun toegewezen sector. Zo wordt er niets overgeslagen. USAR.NL heeft hiervoor een USAR Coordination Cell (UCC) meegenomen, waarin alle informatie wordt verzameld.

Verzoek Libanon

De EU heeft USAR.NL gevraagd om een compleet reddingsteam (Heavy team) te sturen naar Beiroet. Dit na een verzoek van Libanon voor internationale bijstand. Hierop heeft de minister van buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking opdracht tot inzet gegeven. De ambassade zal ook het team ter plekke ondersteunen.

Vier reddingsteams

Het team, dat bestaat uit vier afzonderlijke reddingsteams, bestaat uit totaal ongeveer 64 mensen en 8 speurhonden bestaan. Naast het uitvoeren van zoek- en reddingsoperaties is USAR.NL en haar Technical Support and Assist team (TAST) gevraagd om samen met een medium team uit Frankrijk te zorgen dat de reddingsoperaties zo efficiënt mogelijk worden gedaan. UASR.NL heeft na de aardbeving in Nepal al laten zien, dat zij kunnen bijdragen aan de coördinatie tussen diverse buitenlandse reddingsteam.