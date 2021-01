Dode bij woningbrand, verdachte aangehouden

In een woning aan de Oosterse Tuin in Rotterdam IJsselmonde brak in de nacht van 12 op 13 januari rond middernacht brand uit. De toegesnelde brandweer trof een zwaargewonde man aan. Hulpverlening mocht niet meer baten, de 62-jarige man overleed ter plekke. Gezien de verwondingen van de man ontstond het vermoeden van een misdrijf en startte de politie direct een onderzoek. Dit leidde naar een 27-jarige verdachte uit Rotterdam. De politie doet verder onderzoek.

Omwonenden zagen vannacht rook uit de woning aan de Oosterse Tuin komen waarop zij de hulpdiensten waarschuwden. Aangekomen bij de woning trof de bandweer een zwaar gewonde man aan. Reanimatie mocht niet meer baten, de 62-jarige man was al overleden. De aard van de verwondingen maakten dat de politie het vermoeden had van een misdrijf. Hierop is de woning aangemerkt als plaats delict en startte het onderzoek. Al vrij snel kwam de 27-jarige Rotterdammer naar voren als verdachte. Deze man kon woensdagmorgen vroeg in een woning worden aangehouden. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht en de relatie tussen deze twee mannen.