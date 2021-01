Enorme explosie verwoest flatgebouw in Madrid, doden en gewonden

In de Spaanse hoofdstad Madrid heeft woensdagmiddag rond 15.00 uur een enorme explosie in een flatgebouw in het centrum voor een enorme ravage gezorgd. Volgens de eerste berichten zouden er minstens 3 personen zijn omgekomen, is 1 persoons vermist en zijn 9 personen gewond geraakt.